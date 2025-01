Mercato ittico di Calata Mazzini. Il Comune vince il bando europeo

Un assegno da € 331.219,47 euro per riqualificare il mercato del pesce e l’area demaniale esterna destinata all’approdo dei pescherecci. Il Comune di Lerici centra i finanziamenti del bando lanciato da Regione Liguria con i denari del Fondo europeo per gli Affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e ora potrà finalmente sistemare una delle aree di pregio di Calata Mazzini che da tempo necessitava di una profonda manutenzione.

Nei giorni scorsi, Regione Liguria ha pubblicato la graduatoria delle domande ammesse a contributo, con il Comune di Lerici capace di ottenere il miglior punteggio. Il progetto commissionato dall’assessorato ai lavori pubblici guidato da Marco Russo (nella foto) ha ottenuto 58,75, ottenendo la prima posizione della classifica.

Il piano prevede la riqualificazione interna del mercato del pesce attraverso la realizzazione di un bagno per i dipendenti, l’installazione di un sistema di condizionamento interno, l’installazione di Vta, ed anche la modifica dei serramenti di accesso al locale.

Per l’area demaniale antistante, il progetto prevede la riorganizzazione della banchina dei pescatori e dell’area esterna di pesca attraverso la modifica della tipologia e del numero delle attuali casse per alloggiamento reti da pesca, al fine di facilitare le operazioni di sbarco e di lavoro dei pescatori, e la modifica della pavimentazione con il prolungamento delle lastre in pietra dalla banchina fino al mercato del pesce.

Nel frattempo il Comune ha avviato procedure di confronto concorrenziale di preventivi a più operatori economici per la fornitura di cinque armadi frigoriferi da 700 litri, cinque lavandini e altrettanti fabbricatori di ghiaccio a scaglie da installare nelle aree del mercato coperto, oltre a 48 casse di plastica corredate da altrettanti telai e sei isole in legno con 8 scomparti per ospitarle.

Matteo Marcello