Mercatini, vin brulé e caldarroste. Vestito conviviale per Bastremoli

All’insegna della magia natalizia la domenica nel borgo di Bastremoli con la prima edizione dell’evento ‘Condividi con noi l’atmosfera del Natale a Bastremoli’. Le strade del pittoresco paese si riempiranno di profumi, luci e gioia, offrendo ai visitatori un’esperienza unica immersa nello spirito delle festività. Oggi, a partire dalle 11, i visitatori potranno passeggiare tra i mercatini di Natale, dove saranno esposti prodotti artigianali, decorazioni e regali unici. Le vie del borgo saranno avvolte da un’atmosfera incantata, con addobbi e luci che renderanno l’esperienza ancora più suggestiva. I più piccoli saranno entusiasti di visitare la Casa di Babbo Natale, dove potranno incontrare il caro vecchietto e consegnargli le loro letterine. Per i bambini saranno organizzati laboratori creativi, permettendo loro di divertirsi e creare ricordi indimenticabili. Tra le attrazioni principali, sarà possibile visitare la chiesa di Bastremoli, nota per la sua bellezza architettonica e l’allestimento del presepe, che ogni anno incanta i visitatori per la cura dei dettagli e l’ambientazione suggestiva. Per chi vorrà scaldarsi e gustare le prelibatezze locali, non mancheranno punti ristoro con vin brulé, cioccolata calda e caldarroste. Questi sapori tradizionali, insieme all’accoglienza calorosa del borgo, contribuiranno a creare un clima festoso e conviviale. La musica natalizia farà da colonna sonora all’intero evento, accompagnando i visitatori nelle loro passeggiate e rendendo l’atmosfera ancora più gioiosa. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Follo e mira a coinvolgere non solo gli abitanti di Bastremoli, ma anche i visitatori provenienti dai dintorni, offrendo due giorni di festa, condivisione e allegria. "Non perdete l’occasione di vivere la magia del Natale nel cuore di Bastremoli – dicono i promotori – : un evento perfetto per grandi e piccini, all’insegna delle tradizioni e del calore natalizio".

m. magi