Marzo, aumentano le assunzioni. La quota maggiore va al turismo

Crescono anche a marzo le assunzioni nello Spezzino. Dalle elaborazioni del Servizio informazione economica e orientamento al lavoro della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati dell’analisi Excelsior, sono 2.380 (con un aumento di 390 unità rispetto allo stesso mese dell’anno precedente) le entrate complessive programmate nel mese di marzo, mentre sono state stimate in 7.470 le assunzioni previste nel periodo marzo-maggio, con una crescita di 1.170 unità rispetto allo stesso trimestre del 2023 .Le entrate previste in provincia della Spezia nel 20% dei casi saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nell’80% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). La prevalenza delle entrate si concentrerà per il 77% nel settore dei servizi e per il 78% nelle imprese con meno di 50 dipendenti.

Solo il 10% delle assunzioni sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale, pari al 20%. Continuano tuttavia le difficoltà a reperire alcune professionalità, tanto che dall’indagine emerge che il 49% delle aziende prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati. Le previsioni di assunzione per una quota pari al 23% interesseranno giovani con meno di 30 anni e per una quota pari al 16% le imprese prevedono di assumere personale immigrato. Il 5% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato e le tre figure professionali più richieste – professioni commerciali e dei servizi, operai specializzati e conduttori di impianti – concentreranno il 52% delle assunzioni complessive previste.

A catalizzare le assunzioni sono soprattutto le professioni legate al turismo: a marzo le entrate previste nei servizi di alloggio, ristorazione e turistici sono 1040, seguiti dal commercio (330), industrie meccaniche ed elettroniche (230), costruzioni (180) e servizi alle persone (150). "Il dato positivo – commenta il vice presidente vicario della Camera di Commercio, Davide Mazzola – conferma la tendenza favorevole ormai da tempo registrata nello Spezzino. Significativo, tra marzo e maggio, l’incremento delle richieste, più 1.170 su un totale di 7.470, rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. Permane la difficoltà, sempre per una impresa su due, a reperire la figura richiesta".