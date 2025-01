L’improvvisazione come palestra di crescita: workshop con Mirpò

C’è un momento in cui ogni bambino si trova davanti alla sua prima grande sfida: alzare la mano in classe, parlare davanti agli altri, fare nuove amicizie. È proprio in questi momenti che l’improvvisazione teatrale può fare la differenza, trasformando la timidezza in sicurezza e la paura in creatività. L’associazione Mirpò porta a La Spezia un workshop innovativo, ‘Facciamo finta che...’, che fa proprio questo: trasformare il ‘non ce la faccio’ in ‘guarda cosa so fare’. L’appuntamento è per domani, dalle 9.30 alle 11.30, al centro Armonia dell’Essere in via Sarzana 52. Le ricerche confermano l’importanza del teatro nello sviluppo dei bambini: non solo rafforza l’autostima e le capacità comunicative, ma offre uno spazio sicuro per esplorare emozioni e costruire relazioni significative. "Nel nostro workshop – spiega Lisa dei Mirpò e insegnante – ogni bambino scopre di avere una storia da raccontare e impara a farlo con fiducia e creatività". Durante le due ore di attività, i partecipanti (età 7-11 anni) saranno guidati in un percorso che include giochi di gruppo, creazione di storie collettive ed esercizi di espressione corporea. Non servono esperienze precedenti: solo la voglia di mettersi in gioco e divertirsi scoprendo nuovi modi di esprimersi. "L’improvvisazione teatrale – continua Lisa – è un viaggio dove non esistono errori, ma solo nuove scoperte. I bambini imparano a fidarsi di se stessi e degli altri, sviluppando competenze che porteranno con sé ben oltre il palcoscenico". Il costo del workshop è di 20 euro e per avere informazioni (ma anche per le prenotazioni) è possibile contattare il numero di telefono 366 7297731 o inviare una mail a [email protected]. Ricordiamo che i Mirpò, che aderiscono alla Federazione italiana teatro amatori (Fita), propongono anche un corso per adulti, con incontri di due ore a cadenza settimanale, che aumenteranno nell’ultimo mese, a maggio, in preparazione dello spettacolo finale.

m. magi