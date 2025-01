’Le Filippiche’ in scena al Civico

Andrà in scena stasera, alle 21 al teatro Civico (dopo essere stato rinviato dall’11 gennaio) ‘Le Filippiche", il nuovo spettacolo teatrale scritto e interpretato da Flippo Caccamo. Un affascinante e coinvolgente viaggio nella comicità dell’artista lodigiano che porta sul palco un assortimento di personaggi esilaranti, stravaganti e memorabili. Attraverso brillanti monologhi e dialoghi incalzanti, l’artista crea un affresco comico del tutto innovativo che ammicca alle dinamiche del mondo dell’insegnamento, dove nasce la sua prima ispirazione, ma poi si allarga ben oltre il contesto scolastico, abbracciando la vita di tutti i giorni. Con sguardo acuto e sensibile, Caccamo affronta temi universali come l’amore, l’amicizia, le relazioni familiari, le gioie e i problemi quotidiani. Biglietti in vendita online su Ticket One oppure al Botteghino del Teatro Civico (ingresso da via Carpenino), prima dello spettacolo. Info email [email protected].