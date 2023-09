"L’avvio dei lavori sullo stralcio C migliorerà la mobilità spezzina"

La consegna dei lavori dello stralcio C del progetto della Variante Aurelia bis assume importanti contorni strategici per la mobilità e il miglioramento dell’accesso alla zona portuale. Ne parliamo con Edoardo Rixi deputato e vice ministro del Mit che da ex assessore regionale ben conosce la realtà spezzina.

1 La Variante Aurelia cosa garantirà alla città?

"La nuova opera stradale - spiega Edoardo Rixi - porterà miglioramento ed efficienza sulla viabilità d’accesso all’hub portuale della Spezia, attraverso strade comunali, secondarie e di raccordo con l’autostrada.

2 Quali sono i numeri dell’operazione?

"L’intervento, che sarà completato entro dicembre 2025, prevede un investimento complessivo di oltre 105 milioni di euro e rappresenta il completamento, insieme agli stralci A e B, dello strategico collegamento all’area portuale".

3 Un’opera accompagnata da altri interventi infrastrutturali?

"Certamente, è un piano più ampio che prevede anche la realizzazione di importanti opere come lo svincolo di San Venerio, tre tunnel e le rampe dello svincolo ’Melara’ per il collegamento con il raccordo autostradale, che consentirà l’innesto dell’intera variante Aurelia sulla bretella".