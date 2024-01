Lavori al Ravano, rischio ritardi

Una perdita enorme per il gruppo Contship. Cosi l’amministratore delegato Matthieu Gasselin ha definito la scomparsa dell’ingegner Paolo Passino, ex direttore tecnico del terminal Contship di Cagliari e che dall’agosto scorso era stato nominato responsabile unico del procedimento per i lavori di ampliamento del terminal nelle aree una volta occupate dalla marina del Canaletto. Una grave perdita che rischia di ripercuotersi proprio sul cronoprogramma per il lancio della gara d’appalto per la realizzazione dei lavori, per la quale l’ad del gruppo Contship esprime comunque fiducia. "La scomparsa di Paolo è una notizia che mi ha sconvolto – ha detto Gasselin – assieme abbiamo fatto un grande lavoro per accelerare il progetto del Ravano; la gara pubblica era firmata dal rup, ora dovremo trovare un altro responsabile per portarla avanti". Gasselin sottolinea che Lsct "era in linea con i tempi annunciati, tutto rimane confermato. Stavamo finalizzando il documento di gara, abbiamo già firmato l’accordo di sottomissione che ci permette di avviare la procedura senza la bonifica bellica (a cura dell’Autorithy portuale; ndr). Ora dovremo prendere un po’ di tempo per cercare un Rup, che dovrà studiare il progetto: il piano con Passino era molto avanti, il nuovo responsabile credo che potrà essere molto veloce. Non posso dire quando uscirà la gara – dice Gasselin – ma non voglio ritardare più di un mese. Il Ravano è fondamentale per noi".

mat.mar.