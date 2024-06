Nello spazio culturale ‘Un mondo a parte’ di via Carducci 43, domani alle 18 inaugura ‘Respiri di mare’, mostra personale di Gloria Grigio, scrittrice, pittrice e artista. In esposizione quadri e orologi da parete realizzati con resina e conchiglie, ma verranno presentati anche i due suoi libri. Una combo tra scrittura e pittura, binario che da sempre accompagna Gloria, portandole numerose soddisfazioni. Il suo intento nella pittura fluida è far arrivare la sensazione di trovarsi di fronte al potere dell’acqua, un elemento che la rappresenta fortemente. Con la sua passione per il mare, ci catapulta in un viaggio dentro alle onde. Finissage alle 18 di domenica 30 giugno.