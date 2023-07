In occasione della mostra “Pieter Brueghel il Giovane. La Crocifissione di Castelnuovo Magra. Restauro e confronti” in corso al museo civico Amedeo Lia alla Spezia, oggi alle 18 visita guidata a cura del direttore del museo, Andrea Marmori, sul tema “Tra Fiandre e Italia. I dipinti fiamminghi della Collezione Lia”. La visita metterà in dialogo Pieter Brueghel il Giovane, esponente di spicco di una grande famiglia di pittori di Anversa attivi dalla seconda metà del Cinquecento fino alla prima metà del Seicento, con i dipinti fiamminghi appartenenti alla Collezione Lia, con una particolare attenzione ai temi di Natura Morta. Evento al costo del biglietto di ingresso di 8 euro.