Un territorio diviso a metà. Calice, volontari in campo per aiutare i più fragili

La grande solidarietà di un paese diviso a metà. I cittadini di Calice al Cornoviglio hanno costituito un gruppo di auto aiuto, hanno anche creato una pagina Facebook, "I franati di Calice" dove chiunque abbia necessità può rivolgersi, per superare la condizione di disagio a cui sono costrette le 350 persone isolate dalla frana del 2 maggio sulla provinciale 8. Una squadra che fa riferimento principalmente a quattro persone da contattare per le necessità, e che mette in campo una rete di volontariato per dare aiuto dalle 14 alle 18, tutti i giorni. "Lo facciamo per aiutare chi è isolato, a causa della frana – hanno spiegato –, ci sono situazioni che dobbiamo affrontare e non potevamo stare con le mani in mano perché vanno a peggiorare il disagio di chi già sta soffrendo troppo. Immaginate chi non riesce a muoversi per fare la spesa, chi non può pagare le bollette perché anziano e non sa usare il computer e l’ufficio postale adesso è distante chilometri. Lo aiutiamo noi". Chi fa parte del gruppo infatti sbriga le faccende quotidiane diventate impossibili per chi si è isolato, e per quella parte di popolazione che, per motivi di età, non riesce neanche ad andare a prendere il pane.

Inoltre il gruppo offre assistenza a chi ne ha bisogno per i farmaci: "Un grande aiuto lo stiamo ricevendo dalla Croce Rossa che si impegna a portare i medicinali a chi ne necessita – hanno spiegato dal gruppo –, purtroppo non basta e dobbiamo sbrigarcela anche tra di noi, nessuno rimane tagliato fuori dalle nostre attenzioni". La situazione è grave, hanno ribadito, anche alla manifestazione che hanno organizzato giovedì pomeriggio. Anche visivamente era tangibile il distacco che si è creato in questo territorio a causa della frana. I cittadini divisi dalle due barricate, senza potersi parlare e salutare, in mezzo i massi. "Il gruppo ha creato la pagina sui social anche con lo scopo di aggiornare sullo stato dei lavori e sulle risposte che ci vengono date. Tutti stiamo vivendo una situazione drammatica, ci sono negati i diritti. I nostri studenti sono in dad, le attività ricettive, stanno raccogliendo disdette su disdette. Sabato sera in un locale della zona 40 persone hanno rinunciato alla prenotazione. Siamo al tracollo".

Le iniziative non si fermeranno qui, ma non vogliono ancora anticipare nulla, per il momento si sono rimboccati le maniche, con le macchine che hanno a disposizione aiutano, anche se vuol dire tre ore scendere e risalire da Spezia, raccolgono le necessità di un paese dove gli abitanti sono all’esasperazione: "Impensabile poter immaginare di vivere così, soprattutto quando ci è arrivata la mazzata delle tempistiche che sono state date, Otto mesi. Così un territorio muore".

Cristina Guala