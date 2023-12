La magia del teatro e l’intrigo del giallo. Alla Vaccari ’In scena col delitto’ di Perez

Un caso difficile da risolvere ma i due investigatori chiamati a far luce sul delitto potranno chiedere un aiutino... al pubblico presente in sala. Il tutto in divenire che trasformerà la scena in un intrigo di suggestioni nel quali tutti possono essere colpevoli e innocenti. Lo spettacolo dal titolo ’Intrigo: in scena col delitto’ è in programma domenica all’ex opificio della ceramica Vaccari di Ponzano ed è inserito nel calendario di iniziative natalizie promosso dal Comune di Santo Stefano Magra. La magia del teatro si mescola all’intrigo del giallo, in questo spettacolo liberamente ispirato a Cluedo, uno dei più famosi giochi da tavola della nostra infanzia. Lo spettacolo, diretto dal regista Guglielmo Perez, si presenta come un intrattenimento leggero e avvincente, che metta in gioco la fantasia dello spettatore e la maestria degli attori. Sul palco saranno protagonisti: Alessandro Nola, Pietro Orlandi, Lisa Baggio, Rita Chinelli, Alberto Vassale, Marta Alcini Stefano de Angelis e Guglielmo Perèz. L’ingresso è a offerta libera. Per informazioni è possibile contattare il numero 349-3266485 oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected].