J. Mancini tra saggio e romanzo. Domani il libro a Palazzo Madama

Approda in Senato ’Vita contadina e diritti economico-sociali. Noia e riflessioni in un villaggio agricolo’, l’originale opera che mixa romanzo e saggio firmata dallo spezzino Paolo Junior Mancini (Il Filo di Arianna), che si prepara a presentarla domani, 14 gennaio, alle 10 nella sala Caduti di Nassiriya di Palazzo Madama. L’autore parteciperà alla conferenza ’Sud-Locomotiva d’Italia’, visibile anche sulla web tv del Senato, promossa su iniziativa della senatrice Vincenza Aloisio, che sarà anche relatrice. "Con questo incontro torno a Roma dopo aver partecipato al salone ’Più libri più liberi’ e un seminario alla Sapienza: si travalicano i confini della dimensione locale in un contesto importante, dove si legifera e si possono affrontare i problemi delle realtà agricole’ commenta Mancini, che nella sua opera parla di una misura simile al reddito di cittadinanza per gli operatori del primo settore. Prevista una delegazione spezzina.