Incendiò la casa. Disposta la perizia per il cinquantenne

Una perizia psichiatrica per il cinquantenne sarzanese che nella scorsa estate incendiò la casa dell’ex moglie dopo l’ennesimo litigio. L’uomo venne arrestato e attualmente è in carcere alla Spezia accusato oltre che per l’incendio anche per maltrattamenti in famiglia e minacce. Il gip del Tribunale della Spezia, Marinella Acerbi, ha disposto la perizia affidandosi al consultente Leonardo Moretti. Il professionista ha ritenuto l’uomo parzialmente incapace d intendere e di volere per quanto riguarda l’incendio. L’ episodio è accaduto la scorsa estate alla periferia di Sarzana. ll consulente ha ritenuto utile un percorso terapeutico da concordare con il Serd e gli atti sono tornati alla titolare del fascicolo Maria Pia Simonetti per la decisione. L’uomo è difeso dall’avvocato del foro spezzino Riccardo Balatri.