Imposta di soggiorno: quasi 1,5 milioni di euro in 7 mesi, con 580mila turisti

La Spezia, 8 agosto 2024 – Record di presenze turistiche alla Spezia nei primi sette mesi del 2024. I dati relativi all’imposta di soggiorno riscossa da gennaio a luglio 2024 registrano un considerevole aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: si passa infatti da 1.258.160,33 euro del 2023 a 1.465.121,75 euro del 2024.

“I dati – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – confermano che il trend di crescita del turismo nella nostra città è costantemente in aumento e che La Spezia è una meta sempre più apprezzata e scelta dai visitatori di tutto il mondo. Stiamo parlando di oltre 580.000 visitatori nei primi 7 mesi dell’anno, senza contare i minori sotto i 14 anni e chi soggiorna per più di 5 notti, in quanto esenti dal pagamento. La nostra città sta vivendo una profonda trasformazione che è frutto di anni di grande lavoro da parte di questa amministrazione comunale sotto molteplici punti di vista: attenzione all’ambiente, innovazione tecnologica, nuove infrastrutture sostenibili, il potenziamento dell’offerta culturale e il recupero di siti storici dimenticati, tanto da poter ambire a diventare Capitale Italiana della Cultura 2027, eventi di rilievo lungo tutto il corso dell’anno, la valorizzazione del turismo esperienziale, la partecipazione a importanti fiere del settore, oltre a essere diventati leader mondiali della nautica con il 'Miglio Blu' in un quadro economico di grande rilancio che passa dall’industria, alla blue economy al porto commerciale. Se il turismo cresce, La Spezia cresce e il nostro impegno quotidiano deve essere quello di continuare a migliorare servizi, accoglienza, offerte a beneficio dei visitatori e di chi qui vive e lavora”.