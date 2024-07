Il Muggiano fa cinquina. I senior rossoblù volano

Le sorprese restano nascoste da qualche parte ma tra gli appassionati sono molto attese, almeno per ravvivare il copione. Per il momento infatti arrivano soltanto le conferme. La prepalio di preparazione alla gara finale della 99^ edizione del Palio del Golfo in programma il 4 agosto è infatti un confronto tra Muggiano e Fezzano. Nella prova che si è disputata nello specchio d’acqua antistante il porticciolo della Marina di Fezzano il copione è rimasto il solito che ha caratterizzato le prime sfide remiere della prepalio. Nella categoria senior l’irresistibile formazione del Muggiano ha fatto nuovamente il vuoto. L’imbarcazione rossoblù ha preceduto Le Grazie, settimi nell’ultima uscita a Marola, e Canaletto. Nella sfida femminile e nella classe junior sul gradino più alto del podio ancora una volta sono saliti i colori verdi del Fezzano tra gli applausi del pubblico di casa. Insomma la cinquina messa a segno dal Muggiano sembrerebbe lasciare davvero ben poche speranze agli avversari così come nelle altre due classi Fezzano detta legge. Questi i risultati della giornata di Fezzano.

Categoria Senior: 1) Muggiano 11’10“32; 2) Le Grazie 11’15“04; 3) Canaletto 11’16“84; 4) Fossamastra 11’28“ 21; 5) Venere Azzurra 11’31“84; 6) Marola 11’32“35; 7) Fezzano 11’36“34; 8) Portovenere 11’39“29; 9) La Spezia Centro 11’39“62; 10) Lerici 12’01“30; 11) Cadimare 12’07“28; 12) Santerenzo 12’29“75; 13) Tellaro 12’34“97.

Categoria Femminile: 1) Fezzano 6’03“23; 2) Fossamastra 6’04“19; 3) Santerenzo 6’05“69; 4) Lerici 6’06“12; 5) Portovenere 6’15“19; 6) Canaletto 6’18“64; 7) Muggiano 6’30“56; 8) 6’40“ 74. Ritirato Spezia Centro.

Categoria Junior: 1) Fezzano 5’28“54; 2) Le Grazie 5’33“37; 3) Portovenere 5’39“97; 4) Muggiano 5’40“29; 5) Fossamastra 5’44“74; 6) Canaletto 5’47“62; 7) Marola 5’51“24; 8) Cadimare 6’00“63. Si è ritirata l’imbarcazione di Tellaro.

Alla categoria juniores è andato il memorial "Mario Paganini" mentre la classe femminile si è aggiudicata il trofeo "Laura Scotto in Santolo" e la coppa in ricordo di "Antonio Stangherlin" è andata all’equipaggio seniores. Il trofeo "Piero Del Soldato" è stato messo in palio per la combinata mentre la coppa artistica "Franco Lavagnini" è stata assegnata al timoniere della classe senior. Domenica si torna in acqua a Cadimare quindi il 14 luglio è in programma il turno di riposo che verrà utilizzato per recuperare la gara non disputata a causa della mattinata di maltempo di domenica scorsa 23 giugno. L’appuntamento dunque è fissato sulla Passeggiata Morin.

Massimo Merluzzi