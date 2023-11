Il maltempo frena gli arrivi: "Peccato, un ’ponte’ rovinato. Ma la stagione è stata positiva"

Non solo scuole chiuse. Il maltempo degli ultimi giorni mette anche un freno all’arrivo in zona di turisti in occasione del ponte di Ognissanti: cinque giorni (di cui solo due festivi) che secondo le stime di Federalberghi (in base ad un’indagine effettuata con il supporto di Acs Marketing Solutions) porteranno più di 8 milioni a muoversi per una vacanza, con un giro di affari di 3,77 miliardi. Ma in Liguria e nello spezzino gli arrivi subiscono in questi giorni, un’importante battuta d’arresto come sottolinea Enrico Ghironi, componente della giunta Confcommercio e consigliere di Federalberghi.

"La stagione fino ad ora è andata molto bene – dice – ma purtroppo il maltempo di questa settimana e le emergenze meteo, non ci hanno permesso di lavorare durante il Ponte del 1° novembre". In questo periodo la zona ospita molti italiani e francesi, "ma chiaramente gli spostamenti sono stanti disincentivati dagli eventi atmosferici talvolta anche pesanti, rendendo difficili gli spostamenti un po’ in tutta la Liguria". Non solo nubi all’orizzonte però, ma anche aspetti positivi. "Siamo comunque soddisfatti della stagione passata – prosegue Ghironi – ottobre è andato complessivamente molto bene anche se l’economia rallentando a causa delle difficoltà di molte famiglie: la Liguria, rispetto a tante altre regioni, si è però salvata. Abbiamo subito un calo ad agosto, dettato probabilmente dai costi più elevati in quel mese e dal fatto che le persone iniziano a evitare i periodi più affollati". Federalberghi Confcommercio La Spezia guarda al futuro con ottimismo: "La nostra provincia e la regione hanno tenuto bene rispetto al resto d’Italia. Speriamo che anche il periodo che precede il Natale ci permetta di lavorare. Siamo fiduciosi"