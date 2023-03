Il giornalista Luca Sofri ospite al ’Sunspace’

Proseguono gli eventi gratuiti nella cornice del Sunspace. Domani, a partire dalle 18.30, sul palco dell’ex Cinema Diana, salirà Luca Sofri, giornalista e direttore de Il Post, pioniere del giornalismo digitale nel nostro Paese, un acuto osservatore dell’attualità italiana e internazionale. L’argomento dell’incontro sarà il progetto editoriale de Il Post, ‘Cose spiegate bene’, una collana di riviste realizzata in collaborazione con la casa editrice Iperborea. Ogni numero è dedicato a un argomento diverso, che viene spiegato in modo approfondito grazie al contributo di studiosi ed esperti. L’ultima uscita che sarà al centro della conversazione con l’autore, ‘La terra è rotonda’, vuole riaffermare l’importanza della geografia, una materia presente nella vita quotidiana più di quanto si possa immaginare. Inaugurato nel 2022 dall’agenzia creativa Suntimes, il Sunspace di via Sapri ridà vita all’area dell’ex Cinema Diana per creare uno spazio capace di avere un impatto positivo sulla città. L’incontro con Luca Sofri si inserisce in un calendario sempre più ricco di eventi, che questo mese ha già visto salire sul palco lo scrittore e influencer Paolo Stella e il giornalista Paolo Berizzi. Per conoscere i prossimi appuntamenti si può consultare il sito www.sunspace.it e seguendo la pagina Instagram @sunspace.it. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando l’email a [email protected], a cui si deve inviare la richiesta per la prenotazione. L’ingresso è gratuito.

m. magi