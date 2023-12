Il Galliera cerca operai falegnami e meccanici

L’ente Ospedali Galliera di Genova, in Liguria, ha indetto tre concorsi per la selezione di 5 operai da assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato e nel dettaglio si tratta di 1 falegname, 2 meccanici e 2 operai edili. Fra i requisiti generali e specifici richiesti, idoneità fisica per l’impiego, diploma di istruzione per la scuola superiore, cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale in pubbliche amministrazioni o imprese private. L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva nel caso pervenga un numero di domande di partecipazione superiore a 100 (cento). La selezione dei candidati avverrà poi mediante valutazione dei titoli, superamento di prova pratica e orale. E’ prevista infine anche la verifica della conoscenza della lingua inglese da parte dei candidati. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 21 dicembre iscrivendosi alla piattaforma online dell’Ente Ospedali Galliera, disponibile all’indirizzo https:galliera.iscrizioneconcorsi.it