Il concorso nell’Asl 5 per tecnici di laboratorio

L’Asl 5 La Spezia ha indetto una selezione per 4 tecnici sanitari di laboratorio biomedico a tempo indeterminato. Si tratta di un concorso pubblico per titoli ed esami. E’ richiesta laurea in tecniche di laboratorio biomedico o titoli equipollenti in termini di legge oltre all’iscrizione all’albo professionale di competenza. La selezione prevede il superamento di una prova scritta, una pratica e una orale. Prevista anche la verifica della conoscenza di elementi d’informatica e lingua inglese. Per i dettagli si rimanda al testo integrale del bando di concorso sul sito dell’Asl. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 all’Ufficio selezione del personale dell’Azienda, telefono 0187 533519. La domanda va presentata entro il 6 febbraio esclusivamente tramite il portale https://asl5liguria.iscrizioneconcorsi.it