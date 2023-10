I reportage fotografici di Ciro Cortellessa da ’Obiettivo Spezia’

Data l’importanza dell’ospite e la conseguente maggiore affluenza all’evento, il gruppo Obiettivo Spezia ha chiesto aiuto agli amici dell’associazione Pro Spezia Ciassa Brin. Lì, nella sede in via Castelfidardo 1, si svolgerà, domani alle 21, l’incontro ad ingresso libero con il fotoreporter Ciro Cortellessa. Cortellessa è autore di reportage in Bosnia, Turchia, India, Vietnam, Kazakistan, Turco, Uzbekistan e Grecia. Alcune sue opere sono attualmente in mostra nella mediateca regionale ligure ‘Sergio Fregoso’ lì vicino. "Diventare fotografo – dice Cortellessa – rappresenta un processo di trasformazione e, come tutte le evoluzioni naturali, richiede tempo ed energia". Info: 329 2283188.