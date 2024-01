I danzatori di Rovagna al Civico

Andrà in scena stamattina per le scuole e domani sera, alle 21, aperto a tutto il pubblico, ‘Il tempo ritrovato - Incursioni nel passato, futuro e presente’, spettacolo al Teatro Civico ideato e diretto da Loredana Rovagna, che cura anche scene, costumi e scelte musicali, e le coreografie, queste ultime insieme a Michele Abbondanza e Antonella Bertoni, due colonne portanti del teatro danza contemporaneo. Una riflessione sul tempo nel nuovo progetto ideato dalla coreografa spezzina per lo Junior Golfo dei Poeti Danza, da lei diretto e composto dai migliori allievi del suo Centro Studi Danza Dimensione Danza. Lo spettacolo parte dalla ripresa di ‘Ossidiana’, un pezzo del repertorio coreografico storico del 1989 di cui fa parte l’omonima variazione pluripremiata, riproposto dai cinque allievi del corso Avanzato. Si prosegue nel ‘passato’ con altre due interpretazioni, ‘Invenzione’ del 2015, per il corso Medio e ‘Così è. Accade malgrado noi – della Migrazione del 2023’, per il corso Avanzato estratto dallo spettacolo ‘Flussi, corpi e storie un viaggio senza fine?’. Per il ‘futuro’, il cammino continua attraversando ‘Nuovi Territori’ nelle due prime composizioni coreografiche create dai membri dello Junior: ‘Rosso’ è il primo titolo interpretato e creato dal corso Medio; ‘Ottominuti’ è la creazione di gruppo del corso Avanzato. Per il ‘presente’ si arriva a ‘11’, esito finale del laboratorio sostenuto dalla Fondazione Carispezia e condotto da Abbondanza e Bertoni: già presentato al Pin, riproposto in forma scenica al Civico. A conclusione un giocoso e coinvolgente ‘Tempo Reale’ nell’originale finale de ‘La Sala che Balla’ con lo scambio fra scena e platea, danzatori e spettatori. Info allo 0187 727521 o all’email [email protected].

m. magi