I cortili Arte rimessi a nuovo. Rimossi pneumatici e detriti: "C’è troppa maleducazione"

L’sos lanciato da alcuni residenti (non senza polemica) ha trovato una risposta: sono stati infatti completati i lavori di pulizia periodica programmata del cortile detto ’Quadrilatero’ su cui affacciano parte degli alloggi popolari comunali gestiti da Arte La Spezia, dove alcuni abitanti avevano segnalato la presenza di rifiuti e anche pneumatici abbandonati. "I lavori di pulizia – scrive in una nota l’ammistratore unico di Arte Marco Tognetti – sono un servizio convenzionato deciso in collaborazione con l’Amministrazione comunale che l’azienda svolge nell’ambito degli interventi di manutenzione". Non manca un appello a un ritrovato senso civico da parte di chi vive nella zona. "In alcune circostanze tipo questa, scontiamo l’incuria, la maleducazione e la non curanza assoluta del bene pubblico da parte di alcuni assegnatari i cui disagi conseguenti sono subiti invece dalle altre famiglie (che per fortuna sono la maggioranza), che collaborano con Arte proprio per il mantenimento del decoro e della pulizia". Con l’intervento sono stati smaltiti pneumatici e detriti edili, canne fumarie "e guaine elettriche, non proprio rifiuti “urbani”".

Lieto fine anche per il dusagio di un’altra palazzina Arte dove per circa tre mesi l’ascensore è rimasto fuori servizio, come segnalato da alcuni residenti nei giorni scorsi. "Riguardo il non funzionamento di un ascensore da circa 3 mesi – prosegue Tognetti – è stata prontamente svolta una verifica da parte di personale tecnico di Arte e dei tecnici manutentori degli impianti: gli ascensori sono risultati tutti funzionanti".