I Coldshivers suonano da Smood

Per la prima volta sul palco dello SmooD - Sign music desk di Ceparana, arrivano stasera i Coldshivers, la più grande tribute band ai mitici Coldplay. A livello mondiale i Coldplay hanno venduto circa 100 milioni di copie, che li rendono tra gli artisti musicali di maggior successo di tutti i tempi. Nel corso della loro carriera hanno vinto 107 premi. tra i quali figurano nove Brit Award (record assoluto), sette Grammy Award, sette Mtv Europe Music Awards, sei Q Awards e sette Mtv Video Music Awards. I Coldshivers sono una band genovese operativa dal 2016, formata da cinque elementi, che propone un repertorio completo dei Coldplay, da Parachutes a Music of the spheres: brani storici come Viva la Vida, Politik, Yellow, the Scientist ma anche i singoli più recenti. La cena inizia alle 20, il concerto alle 22. Ulteriori informazioni al 328 7671213 (anche per le prenotazioni).