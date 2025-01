Gli Abba Story ospiti allo Smood

Altro gradito ritorno sul palco dello Smood - Sign music desk di Ceparana dove stasera arrivano gli Abba Story. Il gruppo capitanato da Angela Milano che rende omaggio alla famosissima band scandinava, lo scorso 26 aprile seppe regalare una serata stellare, mandando in delirio il folto pubblico presente. "Il nome Abba è un acronimo formato dalle lettere iniziali dei nomi dei membri ( Agnetha, Benny, Bijorn e Anni Frid) e lo si trova scritto anche come ABBA – spiega il direttore artistico Stefano Ricci – . Nella seconda versione del logo del gruppo, a partire dal 1976, la prima ‘B’ appare rovesciata, su tutte le copertine dei loro dischi e sul materiale promozionale. Le loro canzoni hanno accompagnato tante generazioni e sono la colonna sonora della vita di tanti di noi". Il concerto nel locale ceparanese inizia alle 22, in precedenza, dalle 20, la cena. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero di telefono 328 7671213 (anche per le prenotazioni).