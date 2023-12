"Giornata della Trasparenza e del Bilancio Partecipato a Levanto"

In programma venerdì 29 dicembre, alle 16.30, nella sala consiliare del palazzo comunale, la “Giornata della trasparenza e del bilancio partecipato”, il tradizionale incontro pubblico organizzata ogni anno l’amministrazione comunale di Levanto: sarà illustrata l’azione politico-amministrativa avanti della giunta, i risultati conseguiti, i provvedimenti legislativi entrati in vigore e le conseguenti procedure attuate per avvicinare l’ente ai cittadini rendendolo più accessibile e recettivo nei confronti delle loro istanze, i progetti attuati sulla base dei suggerimenti forniti dalla popolazione attraverso i vari momenti di confronto avvenuti. Le ’Giornate della trasparenza’ sono un momento di confronto e di ascolto per il coinvolgimento dei cittadini nell’attività dell’amministrazione comunale. Sul bilancio partecipato è previsto un intervento del sindaco, Luca Del Bello, mentre la responsabile di trasparenza e anticorruzione, Paola Folignani, illustrerà le iniziative intraprese dal Comune in questo settore. Amministratori e funzionari saranno poi a disposizione del pubblico per rispondere ai quesiti dei cittadini presenti in sala.