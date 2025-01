Furto sventato in una lavanderia. Giovane arrestato dai carabinieri

L’allarme è scattato giusto in tempo per evitare il furto. Il ladro che ha preso di mira le macchinette cambia soldi all’interno della lavanderia non ha fatto molta strada trovandosi di fronte i carabinieri. Il pronto intervento dei militari ha così evitato che venisse rubata la somma di poche decine di euro prelevata forzando le apparecchiature di una lavanderia aperta anche la notte nel centro cittadino. I carabinieri hanno fermato l’uomo, italiano già conosciuto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti, e lo hanno arrestato recuperando la refurtiva. Prima di condurre in caserma e poi in carcere l’arrestato i carabinieri hanno avvisato il titolare della lavanderia che dovrà adesso sistemare le parti danneggiate. Il giovane comparirà stamani in Tribunale a Spezia per la convalida dell’arresto.