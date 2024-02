Fondo europeo di sviluppo. Finanziamenti per 52 milioni alle aziende che investono . Le nuove scadenze dei bandi

Il "settennato" di finanziamenti previsto da Regione Liguria è partito in ritardo dopo aver fatto i conti ed essere stato frenato dai postumi dell’emergenza sanitaria. Ma l’impegno non è mancato e anche per le imprese spezzine, come nel resto della Liguria, arriveranno milioni di euro destinati agli investimenti sulla qualità, sviluppo e green economy. Il tour di promozione delle diverse opportunità regionali dopo il varo avvenuto a Genova e le successive visite a Imperia e Savona è arrivato alla Spezia nell’incontro organizzato alla Camera di Commercio Riviere di Liguria alla presenza dell’assessore regionale Alessio Piana, Marco Casarino segretario generale Camera di Commercio, Gloria Donato dell’autorità di gestione Fesr Liguria, Jacopo Riccardi, Francesco Caso, Fabio Gentiluomo, Cristiano Gianardi che hanno illustrato le opportunità di finanziamento a tanti imprenditori e rappresentanti delle associazioni.

Sono pronti 52 milioni di euro di risorse Fesr 2021-2027 suddivisi per tutto il territorio ligure per aiutare micro, piccole e medie imprese liguri a sostenere la competitività delle proprie attività. Già dal 1 marzo sono disponibili 39 milioni di "Garanzia Artigianato Liguria" e "Cassa Commercio Liguria" che permetteranno l’accesso agevolato agli strumenti espressamente dedicati. Tra questi ci saranno anche gli incentivi per l’acquisto di nuovi mezzi conformi alle disposizione Euro 4 che anche a Spezia stanno limitando gli accessi in determinate aree cittadine. Quindi si potranno richiedere finanziamenti a tassi agevolati e garantiti da Regione Liguria con la possibilità per alcune tipologie di imprese, quelle di qualità, giovani, femminili, storiche, neo costituite e dell’entroterra, di richiedere un contributo a fondo perduto fino a 30 mila euro a domanda a copertura del 50% degli investimenti effettuati. Sono invece ancora attive le altre misure già presentate in favore degli investimenti in materia di efficientamento energetico (10 milioni) ma occorrerà velocizzare la presentazione delle richieste visto che il termine ultimo è fissato al 29 febbraio. Per quelle di economia circolare (1 milione in scadenza il 17 marzo), competenze aziendali (1 milione scadenza 15 marzo) e innovazione e digitalizzazione delle imprese logistiche (1 milione scadenza il 29 febbraio). Le domande sono presentabili, per quanto riguarda i bandi attualmente attivi, attraverso il portale "Bandi On Line" di Filse.

Massimo Merluzzi