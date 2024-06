Fezzano, torna il park all’Amenta. Il cantiere procede al rallentatore: "A novembre la fine dei lavori"

L’assegnazione dell’appalto risale all’agosto del 2022, ma a quasi due anni di distanza i lavori di riqualificazione del campo sportivo di Fezzano intitolato a Carmelo Amenta sono praticamente al palo. Due anni caratterizzati per lo più dal ritrovamento, nel giugno dello scorso anno, di reperti archerologici d’età Romana all’interno del perimetro dell’area dell’impianto sportivo, dove è prevista una riqualificazione totale costata all’amministrazione poco più di un milione di euro: nello specifico 1.057.666,84 euro coperti grazie a un mutuo trentennale contratto dall’amministrazione alla fine del 2021 con la Cassa depositi e prestiti. Ora però, con l’estate che incombe e il problema dei parcheggi destinato a riproporsi in maniera implacabile, l’amministrazione ha deciso anche per quest’anno di trasformare l’area dell’Amenta in un parcheggio. Circa ottanta gli stalli a disposizione del borgo, che d’estate vede moltiplicare a dismisura le presenze. L’area parcheggio sarà attiva da oggi e fino al 14 settembre: la parte centrale del campo è stata riconsegnata all’amministrazione comunale, che nei giorni scorsi

in virtù delle condizioni in cui versa attualmente l’area – che rendeva impossibile adibire a parcheggio l’area – ha provveduto con urgenza a commissionare a una ditta per poco più di 5mila euro un intervento di spianamento e stabilizzazione del terreno "al fine di renderlo idoneo all’utilizzo previsto" si legge nella determina.

"Il parcheggio sarà già fruibile da domani (oggi; ndr), e nel corso della settimana sarà perfezionato l’allestimento della segnaletica" spiega il sindaco di Porto Venere, Francesca Sturlese, che sull’andamento dei lavori specifica che "la ditta esecutrice ci ha fornito un cronoprogramma che interessa tutta l’area esterna del campo, e per la stagione stiva esclude la zona riconsegnata alla disponibilità del Comune". Insomma, i lavori dovrebbero proseguire anche in estate, per finire in autunno inoltrato. "Il crono programma che ci è stato trasmesso indica come data di fine lavori i primi giorni di novembre" spiega la Sturlese. Di certo, il ritardo accumulato pesa non poco, in primis sulla società calcistica cui molto probabilmente toccherà giocare ancora a lungo lontano da casa, prima di veder realizzato il nuovo campo sportivo.

Matteo Marcello