Evento culturale a La Spezia: omaggio a Mazeppa tra letteratura e musica

Un lungo omaggio che passa fra analisi e l’arte declinata nelle sue forme diverse. Oggi pomeriggio alle 18.30 in Sala Dante, in via Bassi 4 alla Spezia, appuntamento con l’evento ’Mazeppa – Eroe di Byron e dell’Ucraina, tra letteratura, musica, arte, storia e cronaca’, evento realizzato dall’associazione italo-ucraina Heroiam Slava della Spezia e dall’organizzazione di volontariato La Baia delle Favole di Sestri Levante, con il contributo e il patrocinio del Comune della Spezia.

La figura dell’etmano (militare di massimo grado) dell’esercito dei cosacchi ed eminente politico, vissuto fra la metà del 600 e l’inizio del 700 Ivan Mazeppa, noto per il tentativo di creare uno stato ucraino indipendente dalla Russia, viene celebrata con un programma comprensivo di alcune delle opere dedicategli dai grandi di musica e letteratura.

Ad aprire sarà la relazione della presidente dell’associazione italiana studi ucraini Giovanna Brogi, già professoressa ordinaria di slavistica all’università di Milano ’Mazeppa ieri e oggi’; seguirà la professoressa di lingua e letteratura ucraina dell’ateneo di Padova Kseniia Konstantynenko con ’Mazeppa nell’arte’. Poi, spazio allo spettacolo di musica e danze ucraine e cosacche, che vedrà alternarsi sul palco il soprano Valeria Tereschenko e la pianista Anna Kobizista, la cantante e bandurista Olena Melnyk, il coro ’Ukraina’ diretto da Mariia Maliarchuk, i ballerini Luiza Potopa e Roman Stek e l’ensemble musicale ’Troisti muzyky’.

Seguiranno due omaggi d’autore: il reading dell’opera ’Mazeppa’ di Lord Byron, con l’attore Riccardo Monopoli e l’accompagnamento musicale di Gabriele Bologn (piano), Olena Melnyk (bandura), Anastasiia Vlasova (violino), Anna Kobzista (piano) con gli interventi del videomaker Serhii Magla. Chiuderà l’esecuzione di ’Mazeppa’ di Franz Liszt del pianista Carlo Solinas.

"Mazeppa – Eroe di Byron e dell’Ucraina" sarà presentato da Maria Cristina Sabatini e realizzato con la regia di Gabriele Dallara, il progetto grafico di Viktoria Daneva e i suoni curati da Luca Daneri. Chiuderà un rinfresco con specialità italiane e ucraine; l’ingresso e il rinfresco saranno gratuiti, ma sarà possibile contribuire con un’offerta alla raccolta di fondi destinati ad un ospedale pediatrico ucraino.

Per informazioni, è possibile scrivere una mail all’indirizzo: [email protected].