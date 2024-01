Doppia visita al museo Lia con Marmori

Doppia visita guidata, venerdì alle 15.30 e alle 17, al Museo Lia, a cura del direttore Andrea Marmori, alla mostra ‘Gli angeli desiderano fissare lo sguardo. La Natività e l’Adorazione dei pastori e dei Magi’. Uno... sdoppiamento obbligato, causa della grande affluenza di prenotazioni. La visita guidata è al costo del biglietto di ingresso della mostra ed è necessaria la prenotazione al numero 0187 727220 o all’email [email protected]. La mostra, il cui titolo riprende le parole della Prima Lettera di Pietro del Nuovo Testamento, intende mettere a fuoco i momenti salienti della venuta di Cristo, preceduta dall’Avvento, declinati tramite la figurazione della Natività e delle Adorazioni dei pastori e dei magi. Grazie alla sequenza di dipinti selezioni per l’esposizione, in dialogo con i testi figurativi della Collezione permanente, i tre momenti della Nascita, dell’Adorazione di pastori e infine dell’Adorazione dei Magi illustrano la rivelazione al mondo della salvezza, anticipazione della Redenzione dell’umanità. Il messaggio salvifico che Cristo reca con sé, infatti, si esplicita attraverso una rivelazione sempre più estesa, che dai pastori giunge ai Magi, in un’ideale amplificazione del portato della nascita del Bambino. La mostra sarà visitabile fino al 24 marzo.