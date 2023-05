"Diritti in cerca d’autore" il mondo dell’arte analizzato nell’aspetto giuridico-legale

"Diritti in cerca d’autore" è il titolo dell’incontro che si terrà venerdì 12 maggio, alle ore 21, nella sede di Startè in piazza Europa 16 alla Spezia, dedicato al mondo dell’arte visto dal punto di vista giuridico-legale. Che cosa sono il diritto d’autore e il diritto di seguito? Come viene applicato nel mercato dell’arte, al momento della vendita di una galleria d’arte? Quali gli aspetti che artisti e collezionisti, ma anche da chi si avvicina a un’opera d’arte, devono sapere? Quali sono le azioni da compiere per accertare, la provenienza e la veridicità di un’opera d’arte? Sono alcune delle domande a cui darà risposta l’avvocato Andrea Buticchi, dello studio CBM & Partners di Milano, che si confronterà col magistrato spezzino Maria Cristina Failla.