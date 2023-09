Denunciati tre giovani a La Spezia: occupano un magazzino comunale

Un magazzino comunale utilizzato come dimora di fortuna. Accade in viale Alpi, nei pressi dell’anfiteatro, dove gli agenti del comando di polizia municipale, allertati dalle segnalazioni di diversi cittadini, hanno trovato tre extracomunitari, di età compresa tra i 25 e 30 anni, che avevano stabilito la propria dimora nel manufatto comunale. Tra transenne, staccionate e cubi di cemento, i tre avevano iniziato ad allestire un vero e proprio dormitorio. Le tre persone sono state identificate ed accompagnate in questura per le operazioni di fotosegnalamento. Il terzetto, irregolare sul territorio italiano e già gravato da un provvedimento di espulsione, è risultato essere già autore di diversi reati. Per tutti e tre era stata anche respinta la richiesta di permesso di soggiorno per fini umanitari. I tre sono stati denunciati, il locale comunale è stato sgomberato.