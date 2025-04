Dà fuoco al materasso, due anziani vicini salvati dai carabinieri

La Spezia, 14 aprile 2025 – Dà fuoco ad un materasso poi aggredisce i carabinieri: notte movimentata alla Chiappa con denunce e salvataggi. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia della Spezia hanno denunciato per incendio, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, un 40enne di origine tunisina residente alla Spezia.

L’uomo, in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di alcol e droga, dopo aver appiccato il fuoco ad un materasso all’interno del proprio appartamento in uno stabile che si affaccia su piazzale Boito e aver frantumato il vetro di una finestra della propria abitazione, tagliandosi peraltro le mani, attirava l’attenzione dei passanti urlando frasi senza senso sulla strada aggredendo inoltre i militari che nel frattempo erano intervenuti con il successivo ausilio di personale della Questura. Le intemperanze continuavano anche all’interno del veicolo dell'Arma, che danneggiava con un calcio.

I militari, dopo essersi accorti delle fiamme che fuoriuscivano dalle finestre del 2° piano dello stabile di Salita Cortopassi, per scongiurare pericoli per le altre persone che vi abitano, hanno tentato di domare le fiamme e, dopo aver udito le richieste di aiuto provenienti da una coppia di 70enni – residenti al 4° piano – li hanno raggiunti, mettendoli in sicurezza, aiutandoli a percorrere le scale buie e ormai invase dal fumo. Nel contesto uno dei militari, a causa del fumo respirato, è stato costretto a ricorrere alle cure mediche all’Ospedale San'Andrea. I vigili del fuoco poi sopraggiunti, dopo aver spento le fiamme, hanno dichiarato inagibile l’appartamento del quarantenne denunciato.