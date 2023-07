Corso di preparazione per i concorsi da agente della polizia locale

La segreteria Uil Fpl della Spezia in collaborazione con l’associazione Scuola Formazione Professionale della Spezia, ha organizzato l’82ª edizione del corso di preparazione per i concorsi da agente di polizia locale. Si terrà a Santo Stefano Magra nella sala riunioni del centro Yoga & Wellness di viale Pozzoli a fianco al comando di polizia locale, nel periodo compreso tra l’11 e 18 luglio nella formula full-immersion 20 ore. Il corso tratterà la quasi totalità delle materie previste nei vari bandi di concorso. Docente il dottor Andrea Prassini vice comandante della polizia locale di Santo Stefano Magra. Termine per iscriversi il 10 luglio, per maggiori informazioni inviare mail a: [email protected] oppure telefonare al 328.5467479.