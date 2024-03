Cineforum Acit. Ultima proiezione

Si conclude, alla mediateca regionale di via Firenze, martedì alle 17, il cineforum Acit, a cura di Giordano Giannini, dedicato quest’anno a Curtis (Kurt) Bernhardt (‘Il fascino del melodramma’). Per l’occasione sarà proiettato ‘Nuit de décembre (1939-‘41)’, in collaborazione con Alliance Française. Prima di trasferirsi a Hollywood, il regista tedesco realizzò alcune pellicole in Francia, la più pregevole delle quali proprio questa, ispirata al romanzo ‘Schwedenklees Erlebnis’ di Bernhard Kellermann, e rimasta immeritatamente inedita per anni. Siamo nel 1939: Darmont (Pierre Blanchar), cinquant’anni, pianista di chiara fama, incontra Hélène (Renée Saint-Cyr), vent’anni, allieva della sua protetta. Il viso della giovane è esattamente l’immagine riflessa di Anne, la donna insieme alla quale il musicista trascorse la notte del 12 maggio 1919. Mesta sonata sulle sottili perversioni dell’amore e la fragilità delle illusioni, l’opera comprende due fra le maggiori celebrità del cinema d’Oltralpe degli anni ’30, rileggendo il tema del doppio. Versione originale francese con sottotitoli in francese. Ingresso libero.