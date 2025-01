Brugnato, disco verde al bilancio ’Congelate’ le tasse e i tributi locali

Via libera dal Comune di Brugnato al bilancio di previsione per il triennio 2025-2027. Un’approvazione arrivata a tempi record, con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione dei consiglieri d’opposizione, per una programmazione che non prevede nessun aumento in termini di pressione tributaria e tariffaria per i prossimi anni.

"Un risultato – spiega l’assessore al bilancio, Paola Brosini – che sottolinea la ferma determinazione dell’amministrazione comunale nel tutelare le esigenze e l’interesse dei cittadini, garantendo la possibilità di attivare da subito le spese per i servizi pubblici in ogni ambito di competenza senza le limitazioni che altrimenti imporrebbe l’esercizio provvisorio."

"Anche nel corso del 2024 abbiamo affrontato alcune gravose questioni in cui sono confluiti parte degli sforzi di questa amministrazione: il Comune ha infatti pagato 143.431,90 euro di debiti fuori bilancio e anche per il 2025 dovremo prevedere di imputare al fondo contenzioso e a spese legali gran parte dell’avanzo libero di gestione. Il nostro bilancio di previsione non prevede nessun aumento in termini di pressioni tributaria e tariffaria, e rimane invariato anche l’intervento del Comune nel settore sociale, a sostegno dei soggetti in difficoltà socio economica: vengono confermate le quote di compartecipazione per i servizi a domanda individuale per le fasce più deboli e le tariffe dei servizi scolastici. Particolare attenzione è confermata anche per il 2025 al sostegno agli eventi culturali del territorio."

Resta fermo l’impegno dell’amministrazione nel continuare a perseguire la lotta all’evasione fiscale e il recupero dei crediti. "Questa operazione, necessaria, è rivolta alla diminuzione del fondo crediti di dubbia esigibilità che, quantificato in 730.768,53 euro, resta uno dei punti critici del bilancio: riscuotere significa diminuirlo e, quindi disporre di risorse certe da destinare alla collettività – sottolinea ancora l’assessore –. Spezia Risorse ha contribuito a migliorare l’attività di riscossione dei tributi comunali, specie per quel che concerne la fase coattiva connessa alla violazione e all’evasione tributaria. Il bilancio 2024 si chiuderà con un saldo positivo di 369.579 euro.

mat.mar.