Blitz dei ladri nell’abitazione di Benelli

Una villetta di Via IV Novembre a Pontremoli, di proprietà del professor Giuseppe Benelli, docente universitario a Genova e presidente dell’Associazione Culturale Cappellini della Spezia, è stata messa a soqquadro e svaligiata. I ladri sono entrati in azione nel tardo pomeriggio di venerdì poco dopo le 19 approfittando dell’assenza dei proprietari. Si sono introdotti all’interno dopo aver rotto il vetro di finestra al piano terra. Una volta dentro hanno rovistato dappertutto. Si sono dovuti ’accontentare’ di un medagliere, di una serie di vassoi d’argento e di un collezione di sterline storiche assieme a diversi orologi che erano conservati in una borsa dentro un armadio. Ad accorgersi con rammarico dell’incursione ladresca il proprietario dell’abitazione. Non gli è rimasto altro che chiamare i carabinieri e sporgere denuncia. Sul posto è intervenuta subito una pattuglia che ha iniziato a svolgere le indagini. "Ho visto subito spingendo il cancelletto di entrata che c’era qualcosa di strano – spiega il professor Benelli –, poi ho visto la porta di ingresso aperta e all’interno mucchi di oggetti sul pavimento. Su una poltrona uno dei ladri ha lasciato la federa di un cuscino che forse voleva usare come sacco per asportare la refurtiva. Dalla confusione creata direi che cercavano forse una cassaforte che però non abbiamo". Il proprietario dell’abitazione ha poi chiamato i figli che lo hanno aiutato a rimettere in ordine il caos. Una situazione quella dei furti in città che preoccupa i residenti. Non è la prima volta che la villa viene presa di mira dai ladri già tre anni fa c’era stata una visita che aveva provocato danni al portoncino posteriore del piano terra. Nei giorni scorsi segnalati altri tre furti nella zona di Verdeno.

N.B.