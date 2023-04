Biglietteria stazione Fs Il passaggio di consegne pensionati-neoassunti

Un vero e proprio ricambio generazionale è avvenuto in questi ultimi mesi alla biglietteria della stazione ferroviaria centrale. Tanti ’storici’ dipendenti hanno raggiunto il meritato traguardo della pensione e diversi giovani neo assunti da Trenitalia hanno preso il loro posto. Ed è stata una bella idea riunirsi tutti insieme, in un ideale passaggio di consegne, di recente al ’Garden Bar’ dell’Hotel Genova. Un’occasione per trasmettere i ’segreti’ di anni di professione, accolti con grande piacere dalle nuove leve. Ecco nella foto i pensionati recenti e passati, ovvero la vecchia guardia in servizio, con i ragazzi nuovi assunti della biglietteria.