Bellezza, sostenibilità e collettività ’Liguria delle arti’ arriva a Varese

Tra i valori fondanti di ‘Liguria delle Arti’ ci sono bellezza, sostenibilità, collettività, Natura e la ricerca di un’armonica convivenza rispettosa delle sue leggi, tanto che Pino Petruzzelli, direttore artistico del progetto dice: "Non riesco a guardare la natura in modo esclusivamente bucolico, perché credo che il futuro sia una collaborazione tra città e territorio, tra ambiente e tecnologia". Anche per questo motivo il format di successo ideato da Teatro Ipotesi torna oggi a visitare Varese Ligure, primo comune italiano a ottenere, nel 2004, le certificazioni di idoneità ambientale con un premio dell’Unione Europea, nonché Bandiera arancione del Touring Club Italiano, riconoscimento attribuito ai Comuni che si distinguono per qualità del territorio, dei prodotti e delle imprese per la valorizzazione turistica dell’entroterra.

Nell’ambito del Festival Musicale Varesino, Liguria delle Arti giunge nella giornata odierna nella frazione di Comuneglia, alla scoperta di un’opera d’arte tanto rara quanto straordinaria. L’autore è Luca Cambiaso, superstar del manierismo genovese, uno dei più celebre pittori italiani del XVI secolo. L’appuntamento è alle 21 nella Chiesa di San Pietro Apostolo. L’ingresso è libero. La cosa sorprendente è che non si tratta di una tela ma di una favolosa scultura in marmo apuano: una Madonna con bambino che inizialmente era ospitata nella chiesa di San Francesco di Castelletto a Genova. A raccontare questa rara scultura dell’artista nato a Moneglia è un’amica di Liguria delle Arti, la storica dell’arte Irene Fava. L’organista della GoG - Giovine orchestra Genovese, Emanuele Delucchi, esegue brani di compositori contemporanei di Cambiaso: Girolamo Frescobaldi, Giovanni e Andrea Gabrieli. Per l’occasione, Petruzzelli, mette la sua recitazione al servizio di alcune pagine tratte dai suoi libri, unendole ai versi di un grande poeta contemporaneo quale è stato Giampiero Neri e a quelli di Chandra Livia Candiani, poetessa ispirata dai temi della natura e della meditazione nel silenzio. "Anche in questa edizione – conclude Petruzzelli – andremo a cercare una Liguria inaspettata, attraverso dipinti, affreschi, sculture, musiche e versi di grandi poeti".

Marco Magi