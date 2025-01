Batte forte il cuore dei tifosi. L’accoglienza trionfale dopo l’exploit nel derby

La carica alla squadra in partenza per il derby, l’accoglienza trionfale ieri sera a Follo. Pur costretti a seguire il derby in tv, i tifosi aquilotti non hanno voluto far mancare il loro supporto: in 400 si sono radunato sotto l’Nh Hotel per ’scortare’ con una scooterata la squadra verso l’autostrada per Carrara. Cori, fumogeni e incitamento ai giocatori, insieme a uno striscione di polemica contro il divieto alla trasferta. Allo stadio dei Marmi ad incitare lo Spezia c’era una quindicina di tifosi aquilotti che hanno potuto acquistare il biglietto in quanto non residenti nelle province di Spezia e Massa. Si sono comunque fatti sentire con cori di incitamento alla squadra, che li ha ringraziati con una prestazione super e una vittoria mai in discussione. In serata il gran finale quando un centinaio di supporter ha accolto trionfalmente lo Spezia di ritorno a Follo, anche qui con cori e fumogeni. Ora la testa va al match di venerdì sera con la capolista Sassuolo e, c’è da giurarci, il Picco farà registrare il tutto esaurito.

A Carrara nessun problema di ordine pubblico, visto anche l’imponente schieramento di forze dell’ordine: è filato tutto liscio come all’andata. In tribuna invece un isolato ’tifoso’ apuano ha apostrofato a male parole l’aquilotto Nicolò Bertola (originario di Carrara) seduto nelle vicinanze, rendendo necessario l’intervento degli steward.

Nelle foto: i tifosi a Carrara e all’Nh Hotel