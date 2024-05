Fine settimana di musica a San Terenzo a cura dell’associazione Axmö. Venerdì e sabato dalle 18 alle 23 nel Parco Shelley Axmö Fest, festival di autofinanziamento dell’associazione: due serate a offerta libera e volontaria in cui saliranno sul palco storiche realtà del territorio. Il festival è parte della campagna di finanziamento per i lavori di ristrutturazione e insonorizzazione nella nuova sede Axmö, rimasta orfana della storica sede alle scuole medie di San Terenzo a causa dei lavori di consolidamento sismico in corso. La nuova sede, grazie all’aiuto del Comune, è stata trovata nella stazione gazometrica degli Scoglietti. Ma occorre denaro per realizzare due sale prove professionali e una sala multifunzionale. Venerdì si parte con il rap spezzino di Othavio, al secolo Danilo Manganelli, dello storico gruppo LatobesodelaFazenda; seguirà il Funktomatic trio (Leo Corradi, Diego Piscitelli e Giacomo Lomasti). Sabato il rock dei Crash (Dino Baudone, Elias Barreto, Eugenio Pulsinelli e Marco Nenna) e chiuderà Flo Spaguetty.