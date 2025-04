Authorità portuale, Montaresi in pole per Cagliari

Questione di giorni, forse di ore. Stando a indiscrezioni romane la decisione sul futuro, a breve e medio termine, dell’ente di via del Molo, potrebbe arrivare già entro la fine di questa settimana. Parliamo ovviamente del nodo, ancora da sciogliere, della presidenza dell’Autorità di sistema portuale, una poltrona che inevitabilmente si porta dietro quella, altrettanto ambita, di segretario generale. Le quotazioni di Bruno Pisano, decano dei doganalisti spezzini e manager di Assocad, fortemente sostenuto dalla Community, sembrano sempre più salde e in ascesa. Restano da definire alcuni equilibri politici sull’asse Roma-Genova, ovviamente tutti interni alla maggioranza di centrodestra e relativi, in particolare, alle aspirazioni di governance della Lega, titolare, con Matteo Salvini del dicastero, e di Fratelli d’Italia, primo partito della coalizione, che alla Spezia esprime anche l’assessore al ramo. L’attuale commissario straordinario Federica Montaresi sarebbe invece destinata, questo è quanto trapela, al vertice dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna: l’attuale presidente, Massimo Deiana, è infatti in scadenza a luglio, e Montaresi potrebbe prendere il suo posto, andando a gestire, oltre al porto di Cagliari, anche gli scali di Porto Torres, Golfo Aranci e Olbia (il principale in Italia per il trasporto passeggeri).