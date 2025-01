Arresto in un bar, insulta i clienti e picchia un carabiniere

La Spezia, 15 gennaio 2025 – Ha iniziato a infastidire la clientela tranquillamente seduta all’esterno del bar per poi offendere anche i titolari che stavano inutilmente cercando di calmarlo sperando di allontanarlo dal locale senza ulteriori complicazioni. Quando la situazione si è fatta però delicatissima i titolari del locale di Romito Magra hanno allertato i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sarzana chiedendo un loro supporto. Alla vista delle divise però il cinquantenne, originario di Asti, ha rincarato la dose e per opporsi al tentativo di identificarlo ha spinto un militare facendolo cadere a terra. Gli operatori quindi hanno dovuto faticare prima di riuscire a riportare la calma e farlo salire sull’auto di servizio per accompagnarlo in caserma.

Dopo l’identificazione e le operazioni di rito effettuate nella caserma sarzanese di via Emiliana, è stato trasferito in carcere alla Spezia.

L’altra mattina è comparso in Tribunale a Spezia per il rito della direttissima. Il giudice Veronica Casiraghi, pubblico ministero Claudia Merlino, ha convalidato l’arresto operato dai carabinieri e disposto la misura cautelare in carcere per il cinquantenne con l’accusa di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni. L’uomo, che conta diversi precedenti penali, è dunque tornato all’istituto penitenziario di Villa Andreino in via Fontevivo a Spezia in attesa del processo che è stato fissato al 24 gennaio.

m.m.