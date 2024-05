Arie... di primavera alla Chiesa valdese

Nell’ambito della rassegna ‘Musica in Città’ – finanziata in parte coi fondi 8x1000 della Chiesa Valdese – oggi alle 18, nella chiesa metodista di via Da Passano, con ingresso libero, è in programma il concerto ‘Arie... di primavera’. La violinista Alessandra De Pasquale e il pianista Massimiliano Piccioli, eseguiranno celebri arie d’opera di autori classici come Schumann, Moszkowski e Bizet. La genovese De Pasquale è stata per dodici anni membro dell’orchestra I Cameristi Triestini, con la quale ha effettuato diverse tournée in tutto il mondo, anche Stati Uniti, Argentina, Messico, Vietnam, Turchia, Australia e Cina; dal 2007 si è trasferita alla Spezia dove svolge attività concertistica in formazioni cameristiche, duo e trio, mentre dal 2015 fa parte del quartetto Stili diversi. Piccioli, di Carrara, si è diplomato al Conservatorio Puccini e a soli 18 anni, diretto dal maestro Di Stefano, ha eseguito, in una esibizione con orchestra, il Concerto K467 in Do Maggiore di Mozart al Teatro Civico.