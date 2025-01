Allerta arancione: il 5 ottobre scuole chiuse, interdetti giardini, aree giochi e cimiteri

La Spezia, 4 ottobre 2021 – Dopo la proroga dello stato di allerta arancione idrogeologica per temporali/piogge diffuse fino alle 13 di martedì 5 ottobre e fatti salvi ulteriori successivi provvedimenti connessi all’evoluzione dei fenomeni meteorologici, il sindaco Pierluigi Peracchini ha firmato un'ordinanza con le seguenti misure per il territorio comunale a tutela della pubblica incolumità saranno in vigore per l’intera giornata del 5 ottobre.

Innanzitutto la sospensione dell’attività didattica in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, ubicate sul territorio comunale, ad eccezione degli istituti universitari, del Polo Marconi, del conservatorio Puccini e dei centri di formazione professionale; poi la sospensione dei servizi per l’infanzia e ricreativi sia pubblici che privati; inoltre l’interdizione a persone o mezzi nei parchi, nei giardini pubblici, nelle aree giochi e nei cimiteri; oltre alla sospensione del mercato ambulante del martedì in via Prosperi, la chiusura del centro sportivo Montagna e l’interdizione a persone o mezzi nelle seguenti zone: via Beghi; sottopasso Cozzani in località Terrazze; via Caselli.