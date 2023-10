Addetti all’assistenza clienti per riparazione macchinari

ASSISTENTI TECNICI Si ricercano 2 addetti all’assistenza tecnica di clienti su Toscana e Liguria per riparazione di attrezzature come macchine del caffè professionali, produttori ghiaccio, armadio refrigerato e attività di magazzino. E’ gradita l’esperienza, contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Sedi Massa Carrara e La Spezia. Email: [email protected]

TECNICO Azienda specializzata nella fornitura di attrezzature per il sollevamento, l’ancoraggio e l’ormeggio, nonché nella produzione di brache (in fune, in catena e in poliestere) e bilancini di sollevamento, ricerca un tecnico per la revisione periodica dei dispositivi sollevamento presso clienti. E’ richiesta una minima conoscenza di meccanica. Sedi La Spezia, Castelnuovo Magra e Massa. Email: [email protected]