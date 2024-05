"Abusivi in aumento nel settore nautica"

Cresce il fenomeno dell’abusivismo nel settore della nautica. A denunciarlo sono Confcommercio, Confartigianato e Cna La Spezia che evidenziano come questi comportamenti, purtroppo sempre più diffusi, danneggino non solo la categoria degli operatori della nautica, ma violino l’ecosistema dell’Area Marina Protetta, mettendo in pericolo la tutela di un ambiente già di per sé fragile, come dimostrano i numerosi e ripetuti interventi da parte del Parco delle Cinque Terre. "I fenomeni di abusivismo sono all’ordine del giorno ed è con grande rammarico che segnaliamo il ripetersi di queste pratiche scorrette – spiegano Confcommercio, Confartigianato e Cna – Da una parte ci sono le nuove aziende che si stanno astenendo dall’entrare nell’area marina protetta perché sono ancora in attesa dell’autorizzazione del Parco, dall’altra parte esistono altre realtà che impunemente ogni giorno navigano all’interno dell’area marina, violando le normative".

Le associazioni, che hanno già segnalato questa piaga al Parco Nazionale delle Cinque Terre, chiedono alle autorità competenti di incrementare i controlli e attuare maggiori provvedimenti al fine di punire gli abusivi per disincentivare la nascita di altre attività che operano con slealtà. "Le nostre aziende sono stanche di assistere quotidianamente a un fenomeno che viene lasciato impunito. Intervenire è necessario non solo per tutelare i nostri associati che lavorano con tutte le autorizzazioni necessarie e adeguandosi ai regolamenti, ma anche per e tutelare il territorio per garantire la sicurezza dei turisti, il più delle volte ignari di essersi affidati a operatori non professionisti".