Abbonamenti: 4883 giovani viaggiano gratis

A gennaio sono stati emessi 8.466 abbonamenti ferroviari, mensili o annuali, di questi 4883 stipulati gratuitamente da under 19 per tutto l’anno, con sconto del 50% da under 26 e con agevolazioni fino all’80% per i residenti alle Cinque Terre. "Tutto questo senza aumentare gli altri abbonamenti – sottolinea il presidente della Regione Giovanni Toti – Parlare di rincari, anziché di agevolazioni per chi sceglie di studiare in Liguria, è una lettura poco coerente. Anche alle Cinque Terre la Regione ha implementato la scontistica sugli abbonamenti ferroviari per i residenti e una nuova tariffazione stagionale, in specifici periodi e fasce orarie, per i turisti". Il dato più significativo è quello degli abbonamenti annuali gratuiti per under 19 (4.883), mentre gli under 26 hanno preferito l’abbonamento mensile (oltre 400 a gennaio).