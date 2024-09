"A Montaresi l’incarico di commissario"

Mario Sommariva si congeda virtualmente dal suo ruolo di presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale. Dopo le dimissioni annunciate lunedì (con decorrenza dal 1° ottobre), il 67enne manager genovese fa un bilancio dei 4 anni alla guida di Adsp. "La mia decisione arriva a due mesi dalla scadenza naturale, in un contesto nel quale si è probabilmente chiuso il mio impegno nel mondo delle Autorità Portuali", scrive Sommariva smentendo un suo possibile approdo al porto di Genova. Nel ringraziare dipendenti e collaboratori di Adsp, il presidente uscente "rassicura quanti esprimono preoccupazioni circa la continuità di importanti procedimenti amministrativi e opere in corso di realizzazione: la gestione commissariale e la successiva nuova presidenza, non potranno che assicurare la positiva conclusione di quanto è stato iniziato". Sommariva indica l’attuale segretaria generale Federica Montaresi per il ruolo di commissaria. "Le mie dimissioni non sospendono nessuna delle attività in corso. Anche per questo, l’auspicio è che la gestione commissariale venga affidata a chi, meglio di chiunque altro, può garantire questo principio di continuità amministrativa e tecnica, vale a dire l’attuale segretario generale". Arrivano intanto altre prese di posizione riguardo le dimissini da Adsp. "Sommariva è stato un valido interlocutore – dice Maria Grazia Frijia, vice sindaco e assessore con delega alla portualità – la sua grande conoscenza delle dinamiche del settore hanno reso proficuo il lavoro svolto insieme nell’interesse del porto". Marco Furletti (Uil) sottolinea come Sommariva abbia "sempre dimostrato attenzione e sensibilità alle problematiche del lavoro e della sicurezza".