Weekend di grandi sfide per il team di Rosanna Conti Cavini

Weekend di fuoco per il team di Rosanna Conti Cavini, che si dividerà fra il Campionato d’Italia e il Campionato del Mediterraneo Ibf. Stasera riflettori puntati a Empoli con il Campionato Italiano dei pesi mediomassimi vacante tra il fiorentino adottivo Dragan Lepei, allenato dal maestro Cristiano Mazzoni (manager Monia Cavini), che affronterà il romano Giovanni Carpentieri. La serata in collaborazione con la Sempre Avanti Firenze e la pugilistica Sanseverino Scardigli, avrà inizio alle 20 al Palaramini con dodici incontri dilettantistici tra atleti toscani che affronteranno i pari peso dell’Emilia Romagna. Domani in terra abruzzese a Montesilvano la "Dama Bionda della Boxe" metterà in scena il Campionato del Mediterraneo Ibf dei pesi welter tra Il suo pugile Emanuele Cavallucci (manager Monia Cavini) contro il romano Alessio Mastronunzio. Intanto, continuano i successi per la Società Pugilistica Grossetana Umberto Cavini. La Pugilistica Grossetana ha sbanca il Torneo delle Cinture Toscane con Spaventi e Marwan. Matteo Spaventi, fra gli Elite 60 chili, alza le mani al cielo e porta a casa la cintura dopo aver affrontato il suo paripeso della Boxe Giuliano Salvadori, in un match che dopo due riprese equilibrate vedeva l’atleta maremmano dominare la terza ed ultima ripresa facendo subire anche un conteggio all’avversario. Dkhil Marwan, fra gli Elite 60 chili, vince dominando le prime due riprese e controllando il suo avversario nella terza, senza mai rischiare nulla.